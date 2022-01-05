AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle buluşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanımız milletvekilleri ile görüşmesinde ülke ve uluslararası siyasetle ilgili fotoğrafları çekmeye önem veriyor. Milletvekilleri değerlendirmelerini paylaştı. Soruları cumhurbaşkanımız yanıtladı ve not alındı.

Bizim son zamanlarda milletvekillerimiz ile kararlı bir şekilde tutacağımız tutum da şudur. Siyasette zehirli bir dil konuşuluyor, AK Parti karşılık verecektir. AB'deki pek çok aşırı sağcı Türk ve İslâm karşıtlarının adında da demokrasi ve özgürlük geçer. Demokrasi diyerek demokrasimizi çalmaya çalışıyorlar.

Çocukların Kur'an kursu eğitimi ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanımızın hedef alındığını gördük. Türkiye'nin milli güvenliği açısından Türkiye'nin din eğitimi vermesi son derece stratejiktir.

Sinsi bir şekilde otokratik anlayışı görüyorsunuz. Mücadeleyi sürdüreceğiz, siyasetin ve hukukun çerçevesi içerisinde.

Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi, Cumhur İttifakı'nın doğası gereği kendi ritmi ve doğası gereği devam ediyor, çeşitli zaman aralıkları ile bir araya gelmesi Türkiye meseleleri ile istişare ve ittifakın pekiştirilmesi anlamını taşıyor.

Cumhur İttifakına yönelik fitne siyasetinin bir parçası. Kılıçdaroğlu yeni bir merak edindi. AK Parti tabanına seslenip AK Parti'nin nasıl olması gerektiğini söylüyor. Kılıçdaroğlu ilk önce CHP üzerine düşünmeli ve çalışmalı. Zehirli siyaset komediden faciaya dönüşmüş durumda.