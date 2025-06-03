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Muğla seferber oldu Eylül bulundu! Bulunduğu yer dikkat çekti

03.06.2025 - 16:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Muğla seferber oldu Eylül bulundu! Bulunduğu yer dikkat çekti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki Eylül Kaplan, beş saat sonra dağlık alanda sağ olarak bulundu.

Olay, Akgedik Mahallesi’nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Eylül Kaplan’ı bulamayan aile kızlarını aramaya başladı. Evin etrafında çocuklarını bulamayan aile hemen kayıp ihbarında bulunarak yardım talebinde bulundu.

Muğla seferber oldu Eylül bulundu Bulunduğu yer dikkat çekti

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan ihbar üzerine bölgeye ilk olarak jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ormanlık arazinin hakim olduğu bölgede arama tarama çalışmalarını sürdürürken, olay yerine AFAD, UMKE ve STK’ların arama ekipleri yönlendirildi. Ekipler aramalarını dağlık alanda yoğunlaştırdı.

Muğla seferber oldu Eylül bulundu Bulunduğu yer dikkat çekti

Yapılan araştırmaların ardından kayıp kız dağlık alanda sağ olarak bulundu. 4 yaşındaki Eylül sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

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