Kalyon Kültür, yaz mevsimini ‘Gündelik Mucizeler’ ile karşılıyor

Kültür ve sanatın zengin dünyasını Nişantaşı’ndaki tarihi Taş Konak’ta İstanbullularla buluşturan Kalyon Kültür, 25 Haziran-17 Ekim tarihleri arasında on çağdaş sanatçının eserlerinden oluşan ‘Gündelik Mucizeler’ karma sergi ile sanatseverleri yepyeni bir deneyime davet ediyor.

Gündelik Mucizeler, görkemli anlatılardan uzak durarak, hayatın küçük ayrıntılarında saklı etkileyici güce odaklanıyor. Doğanın, kentin ve insanın gündelik hâllerinde gizlenen estetik anları görünür kılmayı amaçlayan eserler; izleyiciyi, Hannah Arendt’in “Dünyaya bırakılmışlık hâlimiz, başkalarıyla birlikte var olmaya mecbur oluşumuzdur” sözünden ilhamla, sıradanın içindeki olağanüstülüğe dikkat kesilmeye çağırıyor.

Sergiyle ilgili değerlendirmede bulunan Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora şunları söyledi: “Gündelik Mucizeler rutinin içinde flulaşan anları netleştirmek üzere Kalyon Kültür'ün tarihi atmosferinde 10 sanatçının birlikteliği ile meydana geldi. Bu seçkiyle, gündeliğin içine gizlenmiş mucizeleri ifşa ederken, izleyiciyi de kendi hayatlarındaki sihri fark etmeye davet ediyoruz.”

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Resim, heykel, sokak sanatı, dijital sanat ve yerleştirme gibi farklı disiplinleri bir araya getiren bu seçki, gündelik yaşamın içinde çoğu zaman fark edilmeden geçen mucizevi anlara dair bir düşünme ve hissetme alanı açıyor. Her bir eser, kendi sessiz diliyle izleyiciyi yalnızca bakmaya değil; görmeye, hissetmeye ve fark etmeye davet ediyor.

Ayla Turan, Ebru Kocaer, Ecem Dilan Köse, Erhan Lanpir, Gülveli Kaya, Muhammet Bakır, Mr. Hure, Saghar Daeiri, Seydi Murat Koç ve Zeynep Abacı’nın eserlerinden oluşan bu bütünlüklü sergi, sanatla gündelik hayat arasında sezgisel ve duyusal bir bağ kurma imkânı sunuyor.

Tarihi Taş Konak’ın derinlikli atmosferinde hayat bulan Gündelik Mucizeler, izleyicisini küçük detaylarda büyük duygularla karşılaşmaya çağırıyor; olağan olanın içinde yeni anlamlar, yeni değerler keşfetmeye açık bir alan yaratıyor.