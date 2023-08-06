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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsveç'e tepki: Şiddetle kınıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç makamları taahhütlerini yerine getirmelidir. Gerçek bir hukuk devletinde terör eylemlerine ve teröre destek veren faaliyetlere yer yoktur. Hukuk devleti olduğunu söyleyen bir devlet, teröre teslim olamaz" dedi.

06.08.2023 - 13:40 | | DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsveç'e tepki: Şiddetle kınıyoruz

AK Partili Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonunu ve bu provokasyona göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınıyoruz. İsveç makamları taahhütlerini yerine getirmelidir.

Gerçek bir hukuk devletinde terör eylemlerine ve teröre destek veren faaliyetlere yer yoktur. Hukuk devleti olduğunu söyleyen bir devlet, teröre teslim olamaz. İsveç makamlarının Türkiye ve İslam düşmanı çevrelere karşı vurdumduymaz tavrı, aşırılıkçı çevrelere cesaret vermektedir. İsveç'ten terörle mücadeleye yönelik çifte standarttan uzak, tüm nefret suçlarına karşı etkili ve tutarlı bir politika bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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