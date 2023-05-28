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AK Parti Sözcüsü Çelik, yurt dışındaki seçmenleri hedef alanlara sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yurt dışı seçmenleri hedef alan bazı yorumculara tepki gösterdi.

28.05.2023 - 21:31 |
AK Parti Sözcüsü Çelik, yurt dışındaki seçmenleri hedef alanlara sert tepki

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SON DERECE ÇİRKİN BİR TUTUMDUR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Yurt dışı seçmenleri hedef alan bazı yorumculara tepki gösteren Çelik, 'Yurt dışında sandığa giden vatandaşlarımızı hedef göstermesi ise son derece çirkin bir tutumdur!' ifadelerini kullandı.

Sözcü Çelik şu açıklamalarda bulundu; 14 Mayıs gecesi ve sonrasında depremzede vatandaşlarımızı hedef gösteren zihniyet, şimdi de yurtdışında oy kullanan vatandaşlarımıza saldırıyor.

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Yurt dışında sandık başına giderek Türkiye'nin kaderiyle dertlenen tüm vatandaşlarımızın hatırı başımızın üzerindedir.

CHP yandaşı bazı yorumcuların, Sn Cumhurbaşkanımızın yurt dışı seçmen oylarıyla kazandığını ileri sürerek yurt dışında sandığa giden vatandaşlarımızı hedef göstermesi ise son derece çirkin bir tutumdur!

 

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