Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasının şifreleri neler? Hande Fırat CNN TÜRK'te açıkladı

CNN TÜRK'te Hande Fırat balkon konuşmasının şifrelerini aktardı. Hande Fırat yaptığı açıklamada, "Ellerde Türk bayrakları var. Bir kere daha altını çizeyim. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'yi seçme nedeni herkesin Cumhurbaşkanıyım önümüzdeki dönemde herkesi kucaklayarak yola devam edeceğim. Parti genel merkezini seçmeme nedeni bu. Tüm Cumhur İttifakı bileşenleri ve liderleri orada olacak. Balkondan konuşmayacak aksine kürsüden konuşacak. Önümüzdeki yıllara ait yol haritası ve önemli bir metin hazırladığı konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

Milliyet Gazetesi Yazarı Zafer Şahin, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu. Şahin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün akşam saatlerinde yapacağı konuşma daha da önemli, bu çok zor bir seçim oldu. 24 Haziran 2018, bugün 28 Mayıs 2023, 5 yıl Türkiye tarihinin en zor 5 yılıydı. Neden diyeceksin, bu süreçte bizden kaynaklanan sorunlar, bizim dışımızda pandemi belası, 100 yılda bir olabilecek bir şey oldu. Resmen dünya ekonomisi çöktü, üstüne Rusya-Ukrayna savaşı çıktı ,en çok etkilen ülkelerden birisi Türkiye oldu. Depreme maruz kaldı bu ülke, 5 yıl ayakta kaldı. Kur saldırıları, dışarıdan kuşatma çalışmaları, terör örgütlerinin devreye sokulmak istenmesi, Türkiye nasıl adım adım kaosa sürükleniri bize yaşatmak istediler. Süreç aslında mevcut ABD Başkanı Biden’in ülkesinde bir gazeteye verdiği demeç ile başladı.

‘7 DÜVELE KARŞI KAZANILMIŞ BİR ZAFERDİR’

Dedi ki onu içeriden muhalefeti güçlendirerek yola getireceğiz dedi. Erdoğan’ı tasfiye edeceğiz dedi. Recep Tayyip Erdoğan çok seçim kazandı en anlamlı zafer bu zaferdir, 7 düvele karşı kazanılmış bir zaferdir.

‘ERDOĞAN’IN KAZANDIĞI EN ANLAMLI ZAFER’

Erdoğan’ın kazandığı en anlamlı zaferdir. Türk de kazanmıştır, alevisi, sünnisi de kazanmıştır. Çünkü Erdoğan bu ülkenin çimentosudur. Biz çok seyahat eden insanlarız her siyasi görüşten insanla konuşuyorum. Gözlemim şudur. Ülkeyi öyle bir kastılar ki, sahte iddialarla, trollerle öyle bir kastılar ki insanlar gerçekten Erdoğan’ı sevsin, oy versin vermesin aklının bir köşesinde Türkiye için makulün, doğrunun bir dönem daha Erdoğan’ın seçimi kazanmasını taşıyordu.

‘MUHALİF SEÇMEN ALDATILDI’

Sen ilk turu belediyelere özerklik, Demirtaş’a özgürlük ile tamamlıyorsun, üç gün içerisinde Ümit Özdağ ile ittifak yapıyorsun. Yarın Meral Hanım Kemal Bey’in adaylığına olmaz diyor, kumar masası diyor 24 saat sonra masaya dönüyor. Muhalif seçmen çok kandırıldı, aldatıldı.

‘MİLLET TERÖRLE YAKIN GÖRDÜĞÜ PARTİYE YAKINLAŞMAYI TASVİP ETMİYORDU’

Onların aldatması ve kandırılmasının stresini bütün bir toplum yaşadı, insanlara olmayan bir siyasi öngörüyü sattılar, dediler ki seçimi yüzde 60’la alıyoruz. Yok kardeşim alamıyordunuz. Anadolu’da 45 tane il gezdim dedim ki Anadolu’dan çivi sökemezler onu gördüm. Millet çünkü terörle yakın gördüğü partiye yakınlaşmayı tasvip etmiyordu."