AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde silahlı saldırı girişimi

Saat 22.15 sıralarında Kocasinan'daki seçim irtibat bürosunun önünde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş edildi. Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Binanın çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. Polisin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum." dedi.

Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmamasını en büyük tesellileri olduğunu kaydeden Kabaktepe, "Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ ÇUKUROVA İLÇE BAŞKANLIĞINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

20 Nisan'da Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nın depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş edilmişti. Binaya tüfekle ateş eden 24 yaşındaki şüpheli E.K, polis ekiplerince yakalanmıştı.