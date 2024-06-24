AK Parti MYK bugün toplanıyor! Yeni yol haritası belirleniyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenlemeye son hali verilecek. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Meclis'e sevk edilecek.

Milliyet'te yer alan habere göre, AK Parti MYK'nın gündemindeki bir diğer başlık ekonomi olacak. Enflasyondaki düşüş eğilimi ile başlayan yeni dönemin yol haritası görüşülecek. Enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımlar değerlendirilecek.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bir kez daha mercek altına alınacak. Parti teşkilatındaki son durum istişare edilecek. Yaz döneminde sahada yürütülecek çalışmalar görüşülecek.

AK PARTİ 2. KEZ KAMPA GİRİYOR

Toplantıda, AK Parti'nin bu yılki 2'nci kamp programının hazırlıkları da ele alınacak. AK Parti'nin 2'nci istişare ve değerlendirme kampı, 1-2 Temmuz'da Kızılcahamam'da belediye başkanlarıyla yapılacak.

AK Parti'nin ilk kamp programı, 31 Mayıs - 2 Haziran arasında milletvekillerinin katılımıyla yine Kızılcahamam'da yapılmıştı.

Haberin Devamı