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AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nın perde arkası ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşkilata kritik talimat

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda teşkilat mensuplarına muhalefetin erken seçim ve seçim güvenliği tartışmalarına ilişkin çalışma yürütmeleri talimatını verdi. Buna göre, AK Parti, 'seçimler zamanında olacak' kampanyası yürütecek ve seçim güvenliği tartışmalarını sona erdirmek için çalışacak.

06.06.2022 - 15:00 | | Hülya Keklik ANKARA (İHA)
AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nın perde arkası ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşkilata kritik talimat

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3- 5 Haziran tarihlerinde Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı dün sona erdi.

SEÇİM GÜVENLİĞİ TALİMATI

Kamp çerçevesinde ekonomi, 3600 Ek Gösterge, dış politika gibi Türkiye’nin gündemindeki önemli konular Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında karara bağlanırken, fahiş kira artışlarının önlenmesine yönelik çalışmalar da ele alındı. Erken seçim ve seçim güvenliği tartışmaları için talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kampta muhalefetin erken seçim çağrıları ve seçim güvenliği tartışmalarına de ilişkin kampanya başlatması talimatı verdiği de öğrenildi.

KAYGILI VATANDAŞLARIN İKNA EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILMASINI İSTEDİ

Erdoğan, vekillere altılı masanın erken seçim olacak iddialarına karşı illerinizde seçimin zamanında olacağını anlatın talimatı verdiği bilgisi edinildi. Seçim güvenliği konusunda kaygı duyan vatandaşların ikna edilmesi için çalışılması gerektiğine de dikkat çeken Erdoğan AK Parti’nin seçim güvenliği konusunda titiz davrandığının vatandaşlara aktarılmasını da istediği öğrenildi. Erdoğan, bu örnekle seçim sonuçlarında hata ve usulsüzlük olamayacağının net bir dille ifade edilmesi talimatını da verdi.

 

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