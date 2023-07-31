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AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu'ndan İzmir'deki grevle ilgili paylaşım: Çözeceğiz

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'deki ulaşım greviyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kasapoğlu, "Bu tablonun sorumlusu, ideolojik konfor alanından çıkmayan ve İzmir için hiçbir B planı olmayan sınıfta kalmış Belediyecilik anlayışıdır. Yazık! Çözeceğiz…" ifadelerini kullandı.

31.07.2023 - 19:09 |
AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu'ndan İzmir'deki grevle ilgili paylaşım: Çözeceğiz

İzmir'de Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikasına üye metro ve tramvay çalışanları, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine greve gitti.

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kasapoğlu, "İzmir, ne yazık ki ulaşımı tek bir grevle sekteye uğrayan bir şehir halini aldı. İzmir, ne yazık ki ulaşımı tek bir grevle sekteye uğrayan bir şehir halini aldı. Anayasal haklarını kullanan emekçileri hedef göstermek en kolayı. Bu tablonun sorumlusu, ideolojik konfor alanından çıkmayan ve İzmir için hiçbir B planı olmayan sınıfta kalmış Belediyecilik anlayışıdır. Yazık! Çözeceğiz…" ifadelerini kullandı.

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AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu'ndan İzmir'deki grevle ilgili paylaşım: Çözeceğiz

AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu'ndan İzmir'deki grevle ilgili paylaşım: Çözeceğiz