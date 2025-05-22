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AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: Kaosun tek ve doğrudan sorumlusu CHP'li İBB yönetimidir

22.05.2025 - 11:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: Kaosun tek ve doğrudan sorumlusu CHP'li İBB yönetimidir

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, hak edişleri ödenmeyen Özel Halk Otobüslerinin kontak kapatmasına ilişkin, "Bugün yaşanan kaosun tek ve doğrudan sorumlusu, bu süreci yönetemeyen CHP'li İBB yönetimidir. İstanbul'da görevi devraldıkları günden bu yana ulaşım meselesi tam bir kangren haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplu ulaşımda yaşanan durumun milyonlarca vatandaşı doğrudan mağdur ettiğini belirtti.

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Özel Halk Otobüslerinin sefere çıkamamasının İETT hatlarını kullanarak sabahın erken saatlerinde işine, okuluna, hastaneye gitmeye çalışanların duraklarda beklemesine neden olduğunu ve söz konusu vatandaşların hayatını felç ettiğini aktaran Özdemir, "İstanbulluların mağduriyeti bizleri derinden üzmektedir. Ancak bu kriz ne ani bir gelişmenin ne de dış etkenlerin sonucudur. Bu kriz, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yıllardır süren ihmali, ilgisizliği ve yönetim zafiyetinin doğrudan bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: Kaosun tek ve doğrudan sorumlusu CHPli İBB yönetimidir

Özdemir, Özel Halk Otobüsü işletmecilerinin İBB ile imzaladığı sözleşmeye karşın, 4 yıldır yaklaşık 6 milyar liralık hak edişin ödenmeden bekletildiğini anlatarak, akaryakıt maliyetinden personel maaşına, araç bakım giderlerinden günlük işletme ihtiyaçlarına kadar hiçbir kalemi karşılayamayan esnafın, artık bu yükün altından kalkamayacağını açıkça ifade ettiğini kaydetti.

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İBB'nin aylardır süren uyarılara, çağrılara, müzakere taleplerine kulaklarını tıkadığını, çözüm üretmeyip sorunu görmezden geldiğini belirten Özdemir, "Bugün yaşanan kaosun tek ve doğrudan sorumlusu, bu süreci yönetemeyen CHP'li İBB yönetimidir. İstanbul'da görevi devraldıkları günden bu yana ulaşım meselesi tam bir kangren haline gelmiştir. Esnafın alın terinin karşılığı derhal ödenerek, hem esnafımızın hem de İstanbulluların mağduriyeti giderilmelidir." açıklamasını yaptı.

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