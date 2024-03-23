AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Gece gündüz sözünü tutan başkan olacağız

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum’a milletvekilleri, AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile teşkilat üyeleri eşlik etti. Programda konuşan Kurum, "5 yıldır maalesef İBB’nin elinde aynı eziyet, Avcılar’ın her yerinde devam ediyor. İnşallah 1 Nisan’a geldiğimizde, görevi devraldığımızda bu eziyeti tamamen bitireceğiz. Bizim bu şehre dair rüyalarımız var, hayallerimiz var, hedeflerimiz var. Ancak samimi hayaller, ancak gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur. Murat Kurum’un bir hayali var. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir annemizin derem endişesi kalmasın, bütün yuvalarımız güvenli hale gelsin. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, trafik çile olmaktan çıkacak. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, engelli kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, emekli büyüklerimiz kendilerini yalnız hissetmeyecekler. Biz, bugün de, yarın da daima milletimizin her anında hep yanında olacağız. Biz bu dertle, bu tasayla milletimizin zor anında milletimizin zor anında nasıl yanında olduysak 31 Mart’tan sonra da aynı anlayışla olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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"AYRIMCILIK YAPTILAR"

Kurum, "İstanbullulara gitmesi gereken hiçbir hizmet tıkır tıkır çalışmıyordu ama ne hikmetse balya balya paraları saymaya yarayan para makineleri tıkır tıkır işliyor. Kadınlarımızı bile ev hanımı ve çalışan kadınlar diye ikiye böldüler, ayrımcılık yaptılar. Kadınlarımız AK Partimize destek oluyor diye , ‘Onları kadından saymamak gerek’ diyorlar. Öbür eş başkan da, ‘Bedelli askerlik yapanların oyuna talip değiliz’ diyor. Sen kimsin? Sen kimsin ki bizim vatandaşımızın vatan sevgisini sorguluyorsun? Sen değil misin şehit cenazesinde kahkahalar atan, sen değil misin yol yürüdüğün arkadaşlarını sırtından hançerleyen, sen değil misin bizim Kuran kurslarına giden çocuklarımızı orta çağ zihniyeti olarak adlandıran? Sen kimsin ki bize vatan sevgisini, millet sevgisini soracaksın? Sen bu ülkede vatan ve millet sevgisini soracak en son kişisin Özgür efendi" ifadelerini kullandı.

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"SANDIK GÜNÜ HESAP GÜNÜDÜR"

31 Mart'ta zafer yaşayacaklarını ifade eden Kurum, "1 Nisan’da görevi teslim aldığımızda Avcılar için hemen kolları sıvayacağız. Avcılar’ın makus talihini değiştireceğiz. Gece gündüz sözünü tutan başkan olacağız. Sözünü unutan değil, sözünü hatırlamayan değil, sözünü tutan başkan olacağız. ‘Var mı bir sorun, ben Murat Kurum’ diyeceğiz. Geleceğiz ve sorunu çözeceğiz. İBB yönetimi Binlerce kadın emekçimizin emeği ve ekmeğiyle oynadılar, işlerine son verdiler. Kadınlarımızın emeğine ihtiyaç duyan İSMEK’in şubelerini kapattılar. Meydanlarda verdikleri vaatleri, makamlarına oturdukları gün unuttular. İstanbul’a hizmet etmek yerine İstanbul’u cezalandırdılar. 31 Mart’ta da onlar hüsrana uğrayacak. Sandık günü hesap günüdür. 31 Mart’ta sandık gelecek ve hesap kesilecek. 31 Mart’ta akşamı Avcılar bu kaybolan yılların hesabını sandıkta soracak. 31 Mart akşamı büyük bir zafer yaşayacağız. Büyük bir bayram yaşayacağız" dedi.

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