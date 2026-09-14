AJet'ten uçak biletlerinde büyük indirim kampanyası! 15 Eylül gece yarısına kadar geçerli!

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AJet, seyahat severler için bütçe dostu yeni bir kampanya başlattı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt içi uçuşlarda geçerli olmak üzere yüzde 30 indirim fırsatı sunuluyor. Sonbahar ve kış döneminde seyahat planı yapanlar için kaçırılmayacak bu kampanya kapsamında, koltuk seçimi ücretlerinde de cazip indirimler sağlanıyor.

KAMPANYA TARİHLERİ VE DETAYLARI

Biletleme Tarihleri: Kampanyalı biletler, 14 Eylül 2026 saat 11.00 ile 15 Eylül 2026 saat 23.59 arasında satın alınabilecek.

Seyahat Tarihleri: İndirim; 5 Ekim 2026 ile 15 Ocak 2027 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşları kapsıyor.

İstisnai Dönemler: 28 Ekim – 1 Kasım, 13 Kasım – 22 Kasım ve 31 Aralık – 4 Ocak tarihleri arasındaki uçuşlar kampanya kapsamının dışında tutuluyor.

KOLTUK SEÇİMLERİNDE AVANTAJLI FİYATLAR

Uçuş konforunu artırmak isteyen yolcular için AJet, kampanya süresince koltuk seçim ücretlerinde de indirime gitti. Belirlenen yeni tarifeye göre koltuk ücretleri şu şekilde sıralanıyor:

Standart Koltuklar: 99 TL

Ön Sıra Koltukları: 199 TL – 299 TL

Acil Çıkış Koltukları: 349 TL

İNDİRİMLİ BİLETLER NASIL ALINIR?

Yüzde 30 indirimli yurt içi uçak biletlerinden yararlanmak isteyen yolcuların işlemlerini sadece resmi kanallar üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Kampanya biletleri yalnızca ajet.com internet sitesi ve AJet Mobil uygulaması aracılığıyla satışa sunuluyor. 15 Eylül gece yarısına kadar sürecek olan bu sınırlı süreli fırsatı değerlendirmek ve rotanızı belirlemek için resmi kanalları ziyaret edebilirsiniz.