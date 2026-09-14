Bolu'da açıldı, Türkiye'de bir ilk oldu: Orman Okulu hizmete girdi

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Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan kampüste doğa; sadece bir eğitim alanı değil, öğrenmenin bizzat kendisine dönüştüğü bir sınıf olarak konumlandırılıyor. Tesiste, her biri aynı anda 20-25 öğrenciye hizmet verebilen 7 farklı eğitim atölyesi yer alıyor. Çocuklar; Tasarım Atölyesi, Toprak Atölyesi, Böcek Oteli, Gözlem Noktası, Ekosistem Atölyesi, Ormancılık Atölyesi ve Orman Koruma Atölyesi'nde uygulamalı eğitim alıyor. Ayrıca okul bünyesinde yer alan oyun parkuru, orman sesleri parkuru ve masal evi gibi etkinlik alanları da minik öğrencilerin sosyalleşip keyifle vakit geçirmesi için tasarlandı.