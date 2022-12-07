Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul’da cinsel istismar davasına müdahil oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan 'H.K.G.'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı' yönündeki haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir” denildi.