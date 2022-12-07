GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul’da cinsel istismar davasına müdahil oldu
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul’da cinsel istismar davasına müdahil oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” iddiasıyla açılan davaya müdahil olduğunu açıkladı.

07.12.2022 - 21:18 | | İHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul’da cinsel istismar davasına müdahil oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan 'H.K.G.'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı' yönündeki haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir” denildi.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Dönmez'den flaş açıklama! 4 milyon haneye 3 milyar TL doğal gaz desteği yapılacak

Bakan Dönmez'den flaş açıklama! 4 milyon haneye 3 milyar TL doğal gaz desteği yapılacak

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 7 Aralık Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 7 Aralık Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul’da cinsel istismar davasına müdahil oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul’da cinsel istismar davasına müdahil oldu