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Ağrı Dağı zirvesinde “Cumhuriyet” coşkusu

“Türkiye’nin Çatısı” olarak nitelendirilen Ağrı Dağı’na çıkan bir grup dağcı, Cumhuriyet’in 101’inci yılını zirvede kutladı.

29.10.2024 - 09:21 | | İHA
Ağrı Dağı zirvesinde “Cumhuriyet” coşkusu

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yıl dönünü nedeniyle bir araya gelen 35 dağcı, bayram sevincini zirve tırmanışıyla taçlandırmak için Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’na doğru tırmanışa geçti. Hava şartlarının zorlamasına rağmen zirve tırmanışını tamamlayan grup, zirvede Türk Bayrağı’nı dalgalandırdı.

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