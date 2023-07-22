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Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 ölü, 8 yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

22.07.2023 - 20:58 | | İlyas Kaan TAYTAK/ ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)
Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 ölü, 8 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Afyonkarahisar- Konya karayolu, Pınarkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerinin taşındığı B.K. yönetimindeki 03 M 5906 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole girip, ardından ağaçlara çarparak devrildi.

Afyonkarahisarda korkunç kaza Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 ölü, 8 yaralı

Kazada hurdaya dönen minibüste bulunan 6 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisarda korkunç kaza Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 ölü, 8 yaralı

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı. Kurtarma çalışmaları esnasında Afyonkarahisar- Konya karayolunun bir yönü geçici ulaşıma kapatıldı. Hurdaya dönen minibüs kurtarıcıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisarda korkunç kaza Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 ölü, 8 yaralı

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Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 ölü, 8 yaralı

Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 ölü, 8 yaralı