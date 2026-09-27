Afyonkarahisar'da acı ölüm! Çakmak gazı soluyan 7 yaşındaki Mustafa Ali hayatını kaybetti
27.09.2026 - 11:13Güncellenme Tarihi:
Afyonkarahisar'da, zincir markette çakmak gazı soluduğu ileri sürülen Mustafa Ali Avcı (7), fenalaştı. Avcı, sağlıkçıların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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Olay, dün Sahipata Mahallesi’ndeki markette meydana geldi. İddiaya göre; markette çakmak gazı tüpüyle oynayan Mustafa Ali Avcı, gazı solumasının ardından kısa sürede fenalaştı. Avcı'nın hareketsiz kaldığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine markete sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Mustafa Ali Avcı, yaşamını yitirdi. Avcı’nın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.