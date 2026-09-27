AB onaylı cevizin hasadı Kahramanmaraş'ta başladı

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Ceviz hasadı Çağlayancerit'in yanı sıra, Elbistan, Afşin ve Ekinözü gibi ilçelerde yetiştiriliyor. İriliği ve lezzeti ile dikkat çeken ceviz, kentteki fabrikalarda işlendikten sonra Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor.