AB onaylı cevizin hasadı Kahramanmaraş'ta başladı
27.09.2026 - 10:55Güncellenme Tarihi:
Kahramanmaraş'ın Avrupa Birliği (AB) tescilli coğrafi işaretli cevizin hasadına başlandı.
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Kahramanmaraş'ın önemli tarım ürünleri arasında yer alan cevizde hasat dönemi başladı. Üreticiler, olgunlaşan cevizleri ağaçlardan toplarken, hasadın ardından ürünler yeşil kabuklarından ayrılarak kurutulmaya bırakılıyor.
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Kentte başta coğrafi işaret tescilli Çağlayancerit Cevizi olmak üzere farklı türlerde ceviz yetiştiriliyor. 2026 sezonunda Kahramanmaraş genelinde yaklaşık 45-50 bin ton civarında ceviz rekoltesi bekleniyor.
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Ceviz hasadı Çağlayancerit'in yanı sıra, Elbistan, Afşin ve Ekinözü gibi ilçelerde yetiştiriliyor. İriliği ve lezzeti ile dikkat çeken ceviz, kentteki fabrikalarda işlendikten sonra Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor.