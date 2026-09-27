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AB onaylı cevizin hasadı Kahramanmaraş'ta başladı

27.09.2026 - 10:55Güncellenme Tarihi:

Kahramanmaraş'ın Avrupa Birliği (AB) tescilli coğrafi işaretli cevizin hasadına başlandı.

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1AB onaylı cevizin hasadı Kahramanmaraş'ta başladı

Kahramanmaraş'ın önemli tarım ürünleri arasında yer alan cevizde hasat dönemi başladı. Üreticiler, olgunlaşan cevizleri ağaçlardan toplarken, hasadın ardından ürünler yeşil kabuklarından ayrılarak kurutulmaya bırakılıyor.

2AB onaylı cevizin hasadı Kahramanmaraş'ta başladı

Kentte başta coğrafi işaret tescilli Çağlayancerit Cevizi olmak üzere farklı türlerde ceviz yetiştiriliyor. 2026 sezonunda Kahramanmaraş genelinde yaklaşık 45-50 bin ton civarında ceviz rekoltesi bekleniyor.

3AB onaylı cevizin hasadı Kahramanmaraş'ta başladı

Ceviz hasadı Çağlayancerit'in yanı sıra, Elbistan, Afşin ve Ekinözü gibi ilçelerde yetiştiriliyor. İriliği ve lezzeti ile dikkat çeken ceviz, kentteki fabrikalarda işlendikten sonra Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor.

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