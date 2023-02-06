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AFAD'dan tsunami açıklaması geldi

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra Doğu Akdeniz'de kıyıları etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmadığını duyurdu.

06.02.2023 - 16:34 | | DHA
AFAD'dan tsunami açıklaması geldi

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

AFADdan tsunami açıklaması geldi

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