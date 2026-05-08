AFAD, UMKE ve komandolardan Kazdağları'nda zorlu kurtarma operasyonu

08.05.2026 - 19:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BALIKESİR (İHA)

Kazdağları'nda mantar toplarken kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden vatandaşın cenazesine yaklaşık 100 personelin zorlu şartlardaki çalışmaları sonucu ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün motosikletiyle mantar toplamak için Hasanboğuldu mevkii Dökük bölgesine giden İ.K.'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Komando Timleri tarafından yürütülen arama faaliyetlerinde İ.K.'nin yaklaşık 50 metrelik kaya yarığından düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahsın bulunduğu noktanın en yakın patika ulaşım yoluna yaklaşık 600 metre uzaklıkta ve tamamen sarp kayalıklarla çevrili olması nedeniyle bölgede geniş çaplı kurtarma operasyonu başlatıldı.

Çalışmalara jandarma komandolarının yanı sıra AFAD, UMKE, İDA-SAR Arama Kurtarma Derneği, Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup ekipleri, Edremit Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve Edremit TRAC ekipleri katıldı.

Ekipler, dik ve engebeli arazide cenazenin taşınabilmesi için 4 ayrı noktada transfer istasyonu oluşturdu. Güçlükle ilerlenebilen kayalık bölgede yapılan koordineli çalışmada ekipler, zaman zaman insan zinciri oluşturarak sedyeyi metrelerce taşımak zorunda kaldı. Uzun süren yoğun çalışmanın ardından İ.K.'nin cenazesi ambulansa ulaştırılarak, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

