Hendek'te fabrikanın buhar kazanı patladı, ortalık savaş alanına döndü

08.05.2026 - 18:44

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bir fabrikanın içerisinde bulunan buhar kazanında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1'i ağır 8 işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, Hendek ilçesi Kargalı Hanbaba Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 10. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tesiste henüz bilinmeyen bir sebeple buhar kazanında patlama yaşandı. Patlamanın ardından fabrikada alevler yükselmeye başladı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 8 işçi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı işçilerden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangını kontrol altına almak için başlattığı müdahale devam ederken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekipler tarafından kısa sürede yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Ağır yaralanan 1 işçinin tedavisi yapılmak üzere Kocaeli'de bir hastaneye sevk ediliği öğrenildi.

