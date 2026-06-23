SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ | 23 Haziran 2026 İzmir elektrik kesintisi olan ilçeler: İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi saat kaçta bitecek?
İzmir'de elektrik kesintisi var mı? Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde planlı kesinti uygulanıyor? Bornova, Konak, Aliağa ve Bergama'da elektrik kesintisi saat kaçta sona erecek? 23 Haziran 2026 İzmir elektrik kesintisi listesi vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Şebeke yenileme, bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle İzmir'in çeşitli ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanırken, vatandaşlar elektriklerin yeniden verileceği saatleri merak ediyor.
İzmir elektrik kesintisi 23 Haziran 2026 tarihinde kent genelinde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Özellikle Bornova, Konak, Aliağa ve Bergama'da yaşayan vatandaşlar, "İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?", "Elektrik kesintisi saat kaçta bitecek?" ve "Hangi mahallelerde elektrikler kesilecek?" sorularına yanıt arıyor. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen planlı kesintilerin gün içerisinde kademeli olarak sona ermesi bekleniyor.
İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
23 Haziran tarihinde İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. Kesintilerin temel nedeni şebeke yenileme, bakım ve altyapı iyileştirme çalışmaları olarak açıklandı.
ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aliağa ilçesinde Örnekkent ve Yeni mahallelerinde sabah saatlerinde planlı kesinti uygulanırken, Fatih, Mimar Sinan ve Horozgediği mahallelerinde daha uzun süreli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Kesintilerin gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.
BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bornova'da Beşyol ve Karaçam mahallelerinde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede enerji yeniden verilecek.
BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bergama ilçesine bağlı Zeytindağ Mahallesi'nde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından enerji akışı normale dönecek.
KONAK'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Konak ilçesindeki İsmet Kaptan Mahallesi'nin bazı bölümlerinde planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanıyor.
23 HAZİRAN 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SAATLERİ
Aliağa Örnekkent ve Yeni Mahallesi: 09.00 - 10.00
Aliağa Fatih, Mimar Sinan ve Horozgediği Mahalleleri: 10.00 - 16.00
Bornova Beşyol ve Karaçam Mahalleleri: 09.00 - 15.00
Bergama Zeytindağ Mahallesi: 10.00 - 14.00
Konak İsmet Kaptan Mahallesi'nin bazı bölümleri: 09.00 - 17.00
SIKÇA SORULAN SORULAR
İzmir'de bugün elektrik kesintisi var mı?
Evet. 23 Haziran 2026 tarihinde İzmir'in çeşitli ilçelerinde planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanıyor.
Bornova'da elektrik kesintisi saat kaçta bitecek?
Beşyol ve Karaçam mahallelerinde planlanan kesintinin 15.00 civarında sona ermesi öngörülüyor.
Konak'ta elektrik kesintisi ne kadar sürecek?
İsmet Kaptan Mahallesi'nin bazı bölümlerindeki planlı kesintinin 17.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor.