SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ | 23 Haziran 2026 İzmir elektrik kesintisi olan ilçeler: İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi saat kaçta bitecek?

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SIKÇA SORULAN SORULAR



İzmir'de bugün elektrik kesintisi var mı?



Evet. 23 Haziran 2026 tarihinde İzmir'in çeşitli ilçelerinde planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanıyor.



Bornova'da elektrik kesintisi saat kaçta bitecek?



Beşyol ve Karaçam mahallelerinde planlanan kesintinin 15.00 civarında sona ermesi öngörülüyor.



Konak'ta elektrik kesintisi ne kadar sürecek?



İsmet Kaptan Mahallesi'nin bazı bölümlerindeki planlı kesintinin 17.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor.