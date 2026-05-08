TopkapÄ± SarayÄ±'nda dev restorasyon bitti: Cariyeler taÅŸlÄ±ÄŸÄ± ilk kez 'Bütüncül' anlatÄ±mla açÄ±ldÄ±
OsmanlÄ± Saray hayatÄ±nÄ±n en merak edilen, ancak kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda kalan dÃ¼nyasÄ± gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±! TopkapÄ± SarayÄ± Harem bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki 'KadÄ±nefendiler ve Cariyeler TaÅŸlÄ±ÄŸÄ±', 6 yÄ±l sÃ¼ren titiz bir restorasyonun ardÄ±ndan kapÄ±larÄ±nÄ± ziyaretÃ§ilere aÃ§tÄ±. 750â€™den fazla nadide eserin ilk kez depolardan Ã§Ä±karÄ±larak sergilendiÄŸi bu bÃ¶lÃ¼mde; cariyelerin eÄŸitiminden gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±na, hamam kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nden musiki derslerine kadar her detay 'yaÅŸayan bir mÃ¼ze' konseptiyle ziyaretÃ§ileri bekliyor.
TopkapÄ± SarayÄ±'nÄ±n Harem bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde bulunan 'KadÄ±nefendiler ve Cariyeler TaÅŸlÄ±ÄŸÄ±' geÃ§irdiÄŸi kapsamlÄ± restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ziyarete aÃ§Ä±ldÄ±.
Milli Saraylar BaÅŸkanÄ± Dr. Yasin YÄ±ldÄ±z, yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar ve sergilenen koleksiyonlarla ilgili aÃ§Ä±klamada bulunarak, â€œBir mimari sistematik olduÄŸu iÃ§in restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± son derece Ã¶zenli yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼. 700'den fazla parÃ§a taÅŸÄ±nabilir koleksiyonu da sergiliyoruz. Buradaki harem hayatÄ±nÄ±n Ã¶nemli kesitini ziyaretÃ§iye aktarabiliyor olmanÄ±n da mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yoruz" dedi.
TopkapÄ± SarayÄ± Harem BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nde bulunan 'KadÄ±nefendiler ve Cariyeler TaÅŸlÄ±ÄŸÄ±', Milli Saraylar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kapsamlÄ± restorasyon ve tefriÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n ziyaretÃ§ilerin kullanÄ±mÄ±na aÃ§Ä±ldÄ±. Yerli ve yabancÄ± turistlerin yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi bÃ¶lÃ¼mde, 'Haremde yaÅŸayanlar' ve 'Hareme hizmet edenler' baÅŸlÄ±klarÄ± altÄ±nda dÃ¼zenlenen alanlar gezilebildi. OsmanlÄ± saray yaÅŸamÄ±nÄ±n bugÃ¼ne kadar fazla bilinmeyen yÃ¶nlerinin sergilendiÄŸi bÃ¶lÃ¼mde ziyaretÃ§iler, tarihi mekanlarÄ± inceleyip fotoÄŸraf Ã§ekerken eserler ve objeler hakkÄ±nda bilgi aldÄ±.
Restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± hakkÄ±nda bilgi veren Milli Saraylar BaÅŸkanÄ± Dr. Yasin YÄ±ldÄ±z, â€œBurasÄ± TopkapÄ± SarayÄ±'nÄ±n, hareminin kalbi olan bir bÃ¶lÃ¼m. Hem tarihi fonksiyon aÃ§Ä±sÄ±ndan, hem mimari ve taÅŸÄ±nabilir koleksiyonlar aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶zel bir mekan. Bu nedenle burada yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± oldukÃ§a uzun bir sÃ¼reci kapsadÄ±. YaklaÅŸÄ±k 6 yÄ±l sÃ¼ren bir restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan da bugÃ¼n artÄ±k ziyaretÃ§iyle buluÅŸacak hale geldi" dedi.
YÄ±ldÄ±z, â€œYaklaÅŸÄ±k 350 yÄ±llÄ±k bir yapÄ± grubunun iÃ§erisindeyiz. BurasÄ± tam anlamÄ±yla kendi iÃ§erisinde bir kÃ¼lliye. Haremin kalbi, Valide Sultan ve KadÄ±n Efendiler dairelerinin, PadiÅŸah dairelerinin tam ortasÄ±nda bulunuyor. Bu dairelere hizmet eden cariyelerin bulunmuÅŸ olduÄŸu, onlarÄ±n yaÅŸam alanÄ±, okulu ve iÅŸ alanÄ± olan bir mÃ¼essese. Mimari olarak da bu fonksiyonlara uygun yapÄ±landÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ birbirinden farklÄ± mekanlar var. Ä°Ã§inde bulunduÄŸumuz bu koÄŸuÅŸlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra, aynÄ± zamanda Ã§amaÅŸÄ±rhanesi, mutfaÄŸÄ±, hamamlarÄ±, tuvaletleri gibi bÃ¼tÃ¼n bir ihtiyacÄ± karÅŸÄ±layacak mekanlarla dolu. Bu yÃ¶nÃ¼yle tabii Ã§ok Ã¶nemli ancak her fonksiyona gÃ¶re de ayrÄ± bir mimari sistematik olduÄŸu iÃ§in restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± son derece Ã¶zenli yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼" diye konuÅŸtu.
Sergilenen koleksiyonlarÄ±n Ã¶nemine vurgu yapan YÄ±ldÄ±z, â€œBurada sadece mimari mekanlarÄ± deÄŸil, aynÄ± zamanda taÅŸÄ±nabilir eserlerimizi de sergiliyoruz, koleksiyonlarÄ±mÄ±zÄ± sergiliyoruz. Bu Ã§ok Ã¶nemli Ã§Ã¼nkÃ¼ TopkapÄ± SarayÄ± gibi mekanlarda bu anlamda ciddi bir birikime sahibiz ve geÃ§miÅŸ yÄ±llarda bunlar depolarda bulunuyordu. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z buraya kayÄ±tlÄ± olan eserlerden Ã¶zellikle buradaki yaÅŸamÄ± yansÄ±tacak olanlarÄ±nÄ± ciddi bir konservasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla ortaya Ã§Ä±kardÄ±lar. Biz gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olduÄŸunuz mekanlarda 700'den fazla parÃ§a taÅŸÄ±nabilir koleksiyonu da sergiliyoruz. Bu da TopkapÄ± SarayÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli bir yenilik ve bu yÃ¶nÃ¼yle ziyaretÃ§ilerle buluÅŸturarak buradaki harem hayatÄ±nÄ±n bu Ã¶nemli kesitini ziyaretÃ§iye aktarabiliyor olmanÄ±n da mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yoruz. Buradaki yaÅŸanmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ± bize anlatmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli. Yan tarafÄ±mÄ±zda bulan KadÄ±n Efendi Dairelerinde, KadÄ±n Efendilerin kullanmÄ±ÅŸ olduÄŸu ÅŸahsi koleksiyonlarÄ±nda yer alan bir takÄ±m gÃ¼nlÃ¼k eserler bulunuyor. BunlarÄ±n iÃ§inde parfÃ¼m ÅŸiÅŸeleri, gÃ¼l abdanlar, aynalar gibi bazÄ± kitaplar var, vakfiyeler var. Cariyeler tarafÄ±nda ise bu Ã¶zellikle musiki aletleri koleksiyonunun zengin olmasÄ±. Burada cariyelere verilen eÄŸitimi ki bunlarÄ±n dil, mÃ¼zik, geleneksel sanatlar ve el becerileri konusunda Ã§ok ciddi eÄŸitimlerden geÃ§tiÄŸini zaten biliyoruz. DolayÄ±sÄ±yla bu kÄ±smÄ± mÃ¼dellel hale getiren eserleri de burada ziyaretÃ§iyle buluÅŸturmuÅŸ oluyoruz" dedi.
Ä°stanbul'a bilimsel toplantÄ± iÃ§in geldiklerini sÃ¶yleyen matematik Ã¶ÄŸretmeni Zeynep MemiÅŸ, "Tarihe Ã§ok ilgim var. BuranÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in emeÄŸi geÃ§en herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederiz. Bizi, bu gÃ¶rkemli eserlerle buluÅŸturduÄŸu iÃ§in, tarihimizle buluÅŸturduÄŸu iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim. Tarihimizi, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼ ve geÃ§miÅŸimizi Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in Ã§ok gÃ¼zel bir fÄ±rsat oldu emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r ediyorum" dedi.
Ziyaret ettikleri bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã§ok gÃ¼zel bulduÄŸunu ifade eden Ecrin Su SevinÃ§, "Cariyeler koÄŸuÅŸu yeni aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ. Buraya geldiÄŸimizde Ã¶ÄŸrendik. Ã‡ok gÃ¼zel bir tesadÃ¼f oldu. Ä°Ã§erisi gerÃ§ekten Ã§ok gÃ¼zel, merak ediyordum. Ã‡ok gÃ¶rkemli gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor ama zordur. O dÃ¶nemde yaÅŸamak ve haremde cariye olmak istemezdim" diye konuÅŸtu.
2020 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan restorasyon kapsamÄ±nda ahÅŸap ve taÅŸ yapÄ± elemanlarÄ± yenilenirken, 'KalemiÅŸi' sÃ¼slemeler aslÄ±na uygun ÅŸekilde restore edildi. Alan, Milli Saraylar uzmanlarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rmalarÄ± doÄŸrultusunda 750 tarihÃ® obje, dokuma ve dÃ¶nemi yansÄ±tan eÅŸyalarla yeniden dÃ¼zenlendi.
CARÄ°YELERÄ°N EÄžÄ°TÄ°M VE GÃœNLÃœK YAÅžAMI ANLATILIYOR
Yeni dÃ¼zenlemeyle birlikte cariyelerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± alanlar; koÄŸuÅŸlar, mutfak, hamam, Ã§amaÅŸÄ±rhane, kahve ocaÄŸÄ± ve yardÄ±mcÄ± birimleriyle birlikte ilk kez bÃ¼tÃ¼ncÃ¼l bir anlatÄ±mla ziyaretÃ§ilere aÃ§Ä±ldÄ±. Cariyelerin dil ve din eÄŸitiminin yanÄ± sÄ±ra el sanatlarÄ± ve saray adabÄ± konusunda yetiÅŸtirildiÄŸi belirtilirken, saray iÃ§indeki hiyerarÅŸik yapÄ±ya da dikkat Ã§ekildi.
Cariyeler TaÅŸlÄ±ÄŸÄ± Ã§evresindeki kÃ¼Ã§Ã¼k odalar, dar revaklar ve ortak kullanÄ±m alanlarÄ±nÄ±n hem mahremiyeti koruyan hem de kontrolÃ¼ saÄŸlayan bir mimari dÃ¼zen oluÅŸturduÄŸu aktarÄ±ldÄ±. Ã‡iniler ve revzenlerdeki sÃ¼slemelerin ise saraydaki statÃ¼ farklarÄ±nÄ± yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â
Yeni aÃ§Ä±lan bÃ¶lÃ¼mlerin, salÄ± gÃ¼nleri dÄ±ÅŸÄ±nda her gÃ¼n 09.00-17.30 saatleri arasÄ±nda mevcut ziyaret dÃ¼zeni kapsamÄ±nda ek Ã¼cret alÄ±nmadan gezilebileceÄŸi belirtildi.