Kontrolden çıkan otomobil şarampolden kumsala düştü sürücü yaralandı

Alınan bilgiye göre, Yayla köyü sahilinde seyir halinde bulunan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki demir bariyerleri aşan otomobil, kumsala düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan duran araçta bulunanlar çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkartılırken, yaralı sürücü ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrasında yaşananlar vatandaşlar tarafından kaydedildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.