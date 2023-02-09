AFAD: 24 saat kimliği belirlenemeyen defnedilecek

AFAD’dan yapılan açıklamada, daha önce kimliklendirme ve defin hizmetleri konusunda yeknesaklığın sağlanması için Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde İçişleri Bakanlığı’nın 7 Şubat 2023 tarihli yazısıyla ilgili valilikler ve kurum - kuruluşların talimatlandırıldığı hatırlatıldı.

DNA, parmak izi örneği ve fotoğraf alınacak

Açıklamada söz konusu talimatlandırmada bazı değişikliğe gidildiği belirtildi. Açıklamada, afete maruz vilayetlerden iletilen bilgilerde naaşların muhafazasında sıkıntılar yaşanabileceği, cenazelerde bozulmalar olabileceğinin belirtildiği kaydedildi. Bu durum göz önünde bulundurularak, yakınları/tanıdıklarınca teşhis edilemeyen ya da adli tıp yöntemleriyle kimliklendirme yapılamayan naaşların 24 saatlik bekleme süresinden sonra DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alınmasından sonra C. Savcılığı ile Mülki İdare Amirliğinin değerlendirmesi çerçevesinde kabrin yeri/konumu tutanağa bağlanarak dini vecibelere uygun defnedileceği belirtildi.