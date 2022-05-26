Adnan Oktar davasında flaş gelişme! Tarih belli oldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Adnan Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik 215 sanığın yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği kararı usulden bozmuştu. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, kararın bozulmasının ardından yeni bir tensip zaptı hazırladı. 18 kişinin mağdur, 27 kişinin müşteki ve 86 kişinin katılan sıfatıyla yer aldığı tensip tutanağında, Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 215 kişi sanık olarak yer aldı.

Hazırlanan tensip zaptında, aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 71 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilirken gerekçe olarak ise sanıkların üzerine atılı çeşitli suçlardan somut delillerin varlığı ve İstinaf 1. Ceza Dairesi'nin tahliye kararının ardından haklarında İstinaf 2. Ceza Dairesi'nce yakalama emri çıkarılan sanıkların henüz yakalanamamış olması kaydedildi.

Zabıtta ayrıca, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na müzekkere yazılarak suça konu Akkuyu Nükler Santrali ve Soçi görüşmelerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hangi seviyede, hangi birimler tarafından temsil edildiği, Leila İzmailova isimli bir kişinin Türk veya herhangi bir yabancı devlet heyetinde tercüman veya başka bir sıfatla bulunduğuna dair bir kayıt olup olmadığının sorulmasına hükmedildi.

Ali Kasap, Aydın Kasap, Sibel Yılmaztürk, Dolunay Tezin, Muhammed Kürşat ve Erkan Seyhan hakkında yakalama emri düzenlenmesine de karar veren mahkeme, sanıkların Silivri Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde bulunan duruşma salonlarında 6 Eylül 2022 tarihinde yeniden hakim çıkmasına karar verdi.