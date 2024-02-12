Adnan Oktar Belgeseli nerede yayınlanıyor? 140Journos Adnan Oktar Belgeli hangi platformda, nereden izlenir? (Adnan Oktar belgeseli izle detayları)
140Journos'un Ekim ayında yayınladığı 'kedicik' belgeselinin ikinci bölümü olan 'Adnan' belgeseli yayınlandı. 140Journos, Adnan Oktar suç örgütünde yaşanan iğrençlikleri 'kedicik' belgeselinde ortaya çıkarmıştı. 'Gurbetçi bir baba, çocuklarını boşandığı eşinin yanına Türkiye’ye tatile gönderir. Kısa süre sonra çocuklarıyla iletişimleri zayıflamasından şüphelenen babanın dünyası, eski eşi ve çocuklarını Adnan Oktar’ın kanalında görmesiyle değişir. Peki, Adnan Oktar Belgeseli nerede yayınlanıyor? 140Journos Adnan Oktar Belgeli hangi platformda, nereden izlenir?
12.02.2024 - 10:32 |