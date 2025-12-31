Adıyaman'da karda mahsur kalan çoban ve 800 küçükbaş hayvan kurtarıldı

İlçeye bağlı Hacı Halil köyünde çoban tarafından dağa otlatılmaya götürülen 800 küçükbaş hayvan gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sonrası mahsur kaldı. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Dağda mahsur kalan çoban ve 800 küçükbaş hayvan görevliler tarafından kurtarılarak, güvenli bölgeye geçmeleri sağlandı.