GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAdıyaman'da karda mahsur kalan çoban ve 800 küçükbaş hayvan kurtarıldı
HaberlerGündem Haberleri Adıyaman'da karda mahsur kalan çoban ve 800 küçükbaş hayvan kurtarıldı

Adıyaman'da karda mahsur kalan çoban ve 800 küçükbaş hayvan kurtarıldı

31.12.2025 - 20:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mustafa ÖNDOĞAN/ BESNİ(Adıyaman), (DHA)

Adıyaman'da karda mahsur kalan çoban ve 800 küçükbaş hayvan kurtarıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kalan çoban ve 800 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

İlçeye bağlı Hacı Halil köyünde çoban tarafından dağa otlatılmaya götürülen 800 küçükbaş hayvan gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sonrası mahsur kaldı. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Dağda mahsur kalan çoban ve 800 küçükbaş hayvan görevliler tarafından kurtarılarak, güvenli bölgeye geçmeleri sağlandı.

Güncel Haberler

2025 yılının kazandıranı gram altın oldu!
#Ekonomi

2025 yılının kazandıranı gram altın oldu!

2026’nın En Popüler Yılbaşı Kart Oyunları: İskambil ile Evde Eğlenceli Oyunlar
#Gündem

2026’nın En Popüler Yılbaşı Kart Oyunları: İskambil ile Evde Eğlenceli Oyunlar

Adıyaman'da karda mahsur kalan çoban ve 800 küçükbaş hayvan kurtarıldı
#Gündem

Adıyaman'da karda mahsur kalan çoban ve 800 küçükbaş hayvan kurtarıldı