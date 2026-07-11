Devlet desteği hayatlarını değiştirdi! Gezgin arıcılar artık karavanda yaşıyor

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Devletin bölgede kadınlara yönelik sağladığı teşvik destekleri ile işletmesini büyüten arıcı Sibel Işık, arıcılığın ailece yürüttükleri bir yaşam biçimine dönüştüğünü belirterek, çocuklarının doğdukları günden bu yana arıların arasında büyüdüğünü söyledi. Işık, "Yıllardır arıcılıkla uğraşıyoruz. Çocuklarım doğduklarından beri arıların içinde büyüdü. Eşim arıcılıkla daha çok ilgileniyor, ben de elimden geldiğince destek oluyorum. Çocuklarımız da bize yardımcı oluyor. Hem arıcılığı öğreniyorlar hem de aile bütçesine katkı sağlıyorlar. Biz yılın 12 ayı göçebe olarak yaşıyoruz. Zaman zaman Hatay'da, zaman zaman da Muş'un yaylalarında oluyoruz. Arıcılık zor bir meslek olduğu için sürekli eve gidip gelme şansımız olmuyor. Barakalarda, çadırlarda kalıyorduk. Gece gündüz arılarımızın başındayız. Özellikle çocuklu bir aile için bu hayat daha da zor. Erkekler için belki biraz daha kolay olabilir ama kadınlar için çocuklarla birlikte bu işi yapmak gerçekten emek istiyor. Yine de kendi işimizi yaptığımız için arıcılığı severek sürdürüyoruz. Zor ama bir o kadar da güzel bir meslek" dedi.