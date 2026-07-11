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Amasya’da yakaladığı yılanı boynuna asıp bakın ne yaptı!

11.07.2026 - 17:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Amasya’da yakaladığı yılanı boynuna asıp bakın ne yaptı!

Amasya’nın Taşova ilçesinde bir evde görülen yılan paniğe neden oldu. Eve gelen görevli, 1 metreden fazla uzunluktaki yılanı saklandığı karyolanın arasından çıkartıp yakalayarak boynuna sardı.

Edinilen bilgiye göre, Yerkozlu köyünde yaşayan Rüstem Ilıcak, evinin balkonunda hareket eden yılanı fark etmesi üzerine o esnada bölgeden bulunan Taşova Orman İşletme Şefliği ekibinden yardım istedi.

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Amasya’da yakaladığı yılanı boynuna asıp bakın ne yaptı

Arkadaşlarıyla eve gelen Süleyman Vural, karyola süngerinin altına gizlenen yılanı yakaladı. Zehirsiz olduğunu belirtiği yılanı bir süre boynuna saran Vural, "Yılanlara zarar vermeyelim. Bunlar çevre dostudur" diye konuştu.

Yılan daha sonra doğaya salındı.

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