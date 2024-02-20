Aday listeleri için bugün son gün

YSK’nın takvimine göre, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için siyasi partiler aday listelerini bugün en geç saat 17.00’ye kadar vermek zorunda. Bağımsız adaylar da başvurularını en geç bugün saat 17.00’ye kadar yapacak.

Takvime göre, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlendi, seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat’ta başlanacak.

AK PARTİ TAMAM

AK Parti, 31 Mart yerel seçimleri için aday listelerini dün itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etmeye başladı. Belediye başkan adaylarının listesini YSK’ya teslim eden AK Parti, bugün de il ve ilçe belediye ve il genel meclis üye adaylarından oluşan listeleri verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, önümüzdeki pazartesi günü AK Parti’nin 81 ilden seçim işleri ve seçim koordinasyon merkezi başkanları ile bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantıda, itirazlar, sonuç alım sistemi ve oy kullanma işlemleriyle ilgili başlıkları içeren değerlendirmelerin yapılacağı belirtiliyor.

MHP DE TESLİM ETTİ

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MHP de son günü beklemeden aday listelerini dün seçim kurullarına teslim etti.