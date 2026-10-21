Adana'ya 202 konutluk TOKİ müjdesi: İhale 7 Aralık’ta yapılacak

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Adana’nın Pozantı ilçesinde uzun süredir beklenen toplu konut projesinde önemli bir eşik geride kaldı. Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan'ın Ankara nezdinde yürüttüğü girişimler neticesinde, ilçede inşa edilecek 202 konutluk TOKİ projesinin ihale tarihi resmi olarak açıklandı.

2,5 YILLIK MÜCADELE ZAFERLE SONUÇLANDI

5 Ocak gazetesinde yer alan habere göre; Göreve geldiği günden bu yana toplu konut projesini yakından takip eden Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan'ın, yaklaşık 2,5 yıldır sürdürdüğü bürokratik temaslar sonuç verdi. TOKİ'nin resmi duyurusuyla birlikte ilçenin konut ihtiyacına çözüm getirecek projenin takvimi netleşti.

İHALE 7 ARALIK’TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yayımlanan takvime göre, Pozantı’da hayata geçirilecek 202 konutun yapım ihalesi 7 Aralık tarihinde saat 11.00'de yapılacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından, hava şartlarının elverdiği ilk dönemde inşaat çalışmalarının başlatılması planlanıyor.

ASILSIZ İDDİALARA RESMÎ YANIT

Süreç boyunca kamuoyunda dile getirilen "arsada su çıktı", "zeminde pürüz var" veya "proje iptal edilecek" yönündeki iddiaların TOKİ'nin resmi ihale ilanıyla birlikte tamamen gerçek dışı olduğu tescillendi. Yetkililer, vatandaşların asılsız şayialara değil resmi kurumlardan yapılacak açıklamalara itibar etmesi gerektiğini vurguladı.

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GELECEK ETAPLARIN MJÜDESİ VERİLDİ

7 Aralık'ta gerçekleştirilecek 202 konutluk ihallenin, ilçede başlatılan geniş kapsamlı konut hamlesinin ilk etabını oluşturduğu bildirildi. İlk etap çalışmalarının hayata geçirilmesinin ardından, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda ikinci ve üçüncü etap projeleri için de planlama çalışmalarına başlanacağı ifade edildi.