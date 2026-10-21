Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAdana'ya 202 konutluk TOKİ müjdesi: İhale 7 Aralık’ta yapılacak
HaberlerGündem Haberleri Adana'ya 202 konutluk TOKİ müjdesi: İhale 7 Aralık’ta yapılacak

Adana'ya 202 konutluk TOKİ müjdesi: İhale 7 Aralık’ta yapılacak

21.10.2026 - 15:18Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Adana'ya 202 konutluk TOKİ müjdesi: İhale 7 Aralık’ta yapılacak

Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan’ın girişimleriyle ilçeye kazandırılan 202 konutluk TOKİ projesinin ihale tarihi 7 Aralık olarak açıklandı. Dedikodulara resmî ilanla son noktayı koyan proje, ilçede başlayacak etap etap konut hamlesinin de ilk adımı olacak.

Haberin Devamı

Adana’nın Pozantı ilçesinde uzun süredir beklenen toplu konut projesinde önemli bir eşik geride kaldı. Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan'ın Ankara nezdinde yürüttüğü girişimler neticesinde, ilçede inşa edilecek 202 konutluk TOKİ projesinin ihale tarihi resmi olarak açıklandı.

2,5 YILLIK MÜCADELE ZAFERLE SONUÇLANDI

5 Ocak gazetesinde yer alan habere göre; Göreve geldiği günden bu yana toplu konut projesini yakından takip eden Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan'ın, yaklaşık 2,5 yıldır sürdürdüğü bürokratik temaslar sonuç verdi. TOKİ'nin resmi duyurusuyla birlikte ilçenin konut ihtiyacına çözüm getirecek projenin takvimi netleşti.

İHALE 7 ARALIK’TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yayımlanan takvime göre, Pozantı’da hayata geçirilecek 202 konutun yapım ihalesi 7 Aralık tarihinde saat 11.00'de yapılacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından, hava şartlarının elverdiği ilk dönemde inşaat çalışmalarının başlatılması planlanıyor.

ASILSIZ İDDİALARA RESMÎ YANIT

Süreç boyunca kamuoyunda dile getirilen "arsada su çıktı", "zeminde pürüz var" veya "proje iptal edilecek" yönündeki iddiaların TOKİ'nin resmi ihale ilanıyla birlikte tamamen gerçek dışı olduğu tescillendi. Yetkililer, vatandaşların asılsız şayialara değil resmi kurumlardan yapılacak açıklamalara itibar etmesi gerektiğini vurguladı.

Haberin Devamı

GELECEK ETAPLARIN MJÜDESİ VERİLDİ

7 Aralık'ta gerçekleştirilecek 202 konutluk ihallenin, ilçede başlatılan geniş kapsamlı konut hamlesinin ilk etabını oluşturduğu bildirildi. İlk etap çalışmalarının hayata geçirilmesinin ardından, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda ikinci ve üçüncü etap projeleri için de planlama çalışmalarına başlanacağı ifade edildi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Ordu’da hayatı kolaylaştıran hizmet: Özel bireyler evlerinden alınıyor
#Gündem

Ordu’da hayatı kolaylaştıran hizmet: Özel bireyler evlerinden alınıyor

Türkiye'den 3 ülkeyle stratejik savunma hamlesi: Bedir Mutabakat Zaptı imzalandı! Prof. Dr. Haluk Görgün: Stratejik bir adım
#Gündem

Türkiye'den 3 ülkeyle stratejik savunma hamlesi: Bedir Mutabakat Zaptı imzalandı! Prof. Dr. Haluk Görgün: Stratejik bir adım

Sakarya tarihinde bir ilk! Mahalle bazlı dönüşümde 45 yapı kaldırıldı
#Gündem

Sakarya tarihinde bir ilk! Mahalle bazlı dönüşümde 45 yapı kaldırıldı