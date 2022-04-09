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Adana'da askeri araç kazası! 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Adana’nın Kozan ilçesinde jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2 asker şehit olurken, 3 asker yaralandı.

09.04.2022 - 16:46 |
Adana'da askeri araç kazası! 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kozan ilçesi, Kozan-Adana karayolu Mansurlu Kavşağı'nda meydana geldi. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 01 JAA 081 plakalı minibüsle sürücüsü öğrenilemeyen 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada göreve giden minibüsteki 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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