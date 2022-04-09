Milli Savunma Bakanlığı 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Ve üretimi başlıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yerli ve gelişmiş teknolojilere sahip bir şekilde inşa edilecek olan Açık Deniz Karakol Gemisi'nin (ADKG) üretimine geçildiğini duyurdu. Geminin teknik özelliklerine ait bilgilerin yer aldığı bir gönderiyi sosyal medya hesabından paylaşan MSB, şu ifadelere yer verdi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için yüksek yerlilik ve gelişmiş teknoloji ile inşa edilecek Açık Deniz Karakol Gemisi'nin üretimine geçildi. Deniz Kuvvetlerimize ve asil milletimize hayırlı olsun."

HEDEF 2023

ADKG Projesi kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 10 adet geminin üretilmesi hedefleniyor. Halihazırda iki gemi, sözleşmeye bağlanmış durumda. Açık Deniz Karakol Gemisi'nin, 2023 yılı içerisinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor.

Gemi 76 milimetrelik baş topuna ve helikopterler ile insansız hava araçlarının kullanımı için bir helikopter pistine sahip olacak. MİLGEM ADA Sınıfı Korvet tasarımı baz alınarak geliştirilen Açık Deniz Karakol Gemisi, daha sade silah ve sensör yüküne sahip olacak.

Açık Deniz Karakol Gemisi Teknik Özellikler:

Tam Boy: 99,56 m.

Genişlik: 14,42 m.

Draft: 3,77 m.

Hız: 24 kts.