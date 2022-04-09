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Ankara'da geçmişten bugüne polis kıyafetleri tanıtıldı

Ankara'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Selçuklu döneminden bugüne kadar teşkilatta kullanılan polis kıyafetleri tanıtıldı.

09.04.2022 - 16:09 |
Ankara'da geçmişten bugüne polis kıyafetleri tanıtıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kentteki alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlik kapsamında, Selçuklu döneminden bugüne kadar Türk Polis Teşkilatı'nda kullanılan 20 kıyafet tanıtıldı.

Alışveriş merkezini gezen vatandaşlar, kıyafetlerin hangi dönemlere ait olduğu hakkında görevlilerden bilgi alarak polislerle fotoğraf çektirdi.

Ayrıca etkinlikte Atlı Polis Birliği'nde görevli atlar da vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Etkinlik kapsamında Narkotik, Yunus ve Özel Harekat ekipleri de Kadın Destek Uygulaması ve Hayvan Durum İzleme ekipleriyle ilgili vatandaşlara bilgi vererek; hırsızlık, bilişim ve iletişim dolandırıcılığı konularını içeren broşürler dağıttı.

 

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