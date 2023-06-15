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Adana'da 1 milyon 662 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Adana'da düzenlenen operasyonda, 1 milyon 662 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi.

15.06.2023 - 13:32 | | DHA
Adana'da 1 milyon 662 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bağlı Tütün Özel Ekibi ve Adana Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde park halinde bulunan TIR'da, yüklü miktarda tütün mamulü olabileceğini tespit etti. TIR'ı yakın takibe alan ekipler, bir süre sonra operasyon düzenledi. TIR'da yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 1 milyon 125 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Yakalanan kaçak makaronların 1 milyon 662 bin lira değerinde olduğu belirlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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