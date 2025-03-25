Adalet Bakanı Tunç: Teröre, vandallığa hukukla cevap vermeye devam edeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atatürk Orman Çiftliği’nde, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Adalet Ormanı Fidan Dikim Töreni’ne katıldı. Törende Bakan Tunç'un yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz ve çok sayıda davetli yer aldı. Bakan Tunç, Mehmet Selim Kiraz'ın adaletin tecellisi için millet adına yargı görevini yaparken hain teröristler tarafından şehit edildiğini hatırlatarak, "Burada bugün toprakla buluşacak 2025 fidan var. Bugüne kadar Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz ve orman teşkilatımızın katkılarıyla 620’ye yakın adalet ormanı Türkiye genelinde oluşturuldu. Bu da inşallah 621’incisi olacak. Bugüne kadar bu proje kapsamında 2 milyon 329 bin fidan toprakla buluştu. 3 milyon 900 bin ağacın da bakımı açık cezaevlerinde bulunan hükümlüler ve denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından gerçekleştiriliyor. 2019’dan itibaren 400 bine yakın hükümlü ve yükümlü bu kapsamda çalışmış oldu. Cezaevlerindeki hükümlülerimizin topluma kazandırılması bakımından önemli bir proje. Hem orman teşkilatımızla yaptığımız protokoller hem de kamu kurumları ve belediyelerle yaptığımız protokollerle, hükümlülerin topluma kazandırılması ile ilgili önemli çalışmaları yürütüyoruz ve buna daha da ağırlık verdik" dedi.

Haberin Devamı

‘ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ’

Bakan Tunç, terörle mücadelenin süreceğine vurgu yaparak, "Bir Mehmet şehit düşerse yerine binlercesi yetişir; hainler, alçaklar, millet ve memleket düşmanları ne yaparsa yapsın bunu asla engelleyemez. Bu ülkenin Mehmet Selim savcılarıyla, kahraman Mehmetçiğiyle, Fethi Sekinleriyle, Ömer Halisdemirleriyle hiçbir hain yapı, hiçbir terör örgütü baş edemez. Biz kahramanlarımızdan aldığımız güç ve ilhamla teröre ve terör örgütlerine karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu vesileyle insanlığın, hak ve adaletin düşmanı olan terörü en güçlü ifadelerle bir kez daha kınıyorum. Terörün, şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bugün bir kez daha ifade ediyorum. Teröre, vandallığa, şiddete karşı adaletle, hukukla cevap vermeye devam edeceğiz. Ayrıca toplumun huzurunu, kamu güvenliğini tehdit eden gelişmelere karşı elbette görev ve sorumluluklarımızı aksatmadan yerine getirmekle mükellefiz. Bu bağlamda devam eden adli soruşturmalar hedef alınarak sokakları terörize etmenin, kamu düzenini bozmaya dönük söylem ve eylemlerde bulunmanın suç teşkil ettiği unutulmamalıdır. Ne yazık ki günlerdir yalan ve iftiralar üretilerek bağımsız ve tarafsız Türk yargısına saldırılmakta, kamu düzenini bozma pahasına güvenlik güçlerimizi, polisimizi marjinal gruplara hedef göstererek çok tehlikeli bir provokasyona girişilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler edilerek milletimizin sabrı zorlanmaktadır. Bu ahlaksızlığı ve aşağılık hakaretleri lanetliyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

‘GÖZALTILAR DEVAM ETMEKTEDİR’

Bakan Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısına ilişkin de "İbadet yerleri başta olmak üzere ortak milli ve manevi değerlerimize yönelik çirkin eylemlerin sorumlusu da yine bu saldırgan ve provokatif dildir. Meydanlarda kontrolsüz gruplar önünde kışkırtıcı bir dil kullanılarak, ülkemizin büyümesine katma değer sağlayan markalarının isim isim hedef gösterilmesi, boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşımdır. İfade özgürlüğünün, halkın doğru bilgilendirilmesinin teminatı ve demokrasinin olmazsa olmazı basın kuruluşlarının yine düşmanca bir tutumla isimlerinin anılması, tezahüratlarla yuhalanması basın özgürlüğüne bir darbedir. Yayın politikası ne olursa olsun bugüne kadar hiçbir basın kuruluşu bu şekilde hedef alınmamıştır. Medyanın, kamuoyunu doğru bilgilendirme görevini yerine getirmesinden, yargının yürüttüğü soruşturmalara dair haberleri duyurmasından rahatsız olanlar, suçluluk psikolojisiyle yabancı basın kuruluşlarına ülkemizi şikayet etmekten de geri durmamaktadırlar. Yabancı bir yayın kuruluşunda 'Türkiye’de yargı bağımsız değil' demek çirkin bir algı operasyonudur. Terör ve yolsuzluk soruşturmalarından rahatsız olup sokağı karıştıran vandallar tek tek tespit edilmekte, gözaltılar devam etmektedir" dedi.

Haberin Devamı

Konuşmaların ardından Bakan Tunç, denetimli serbestlik yükümlüleri, açık ceza infaz kurumu hükümlüleri ile personel ve davetliler ile fidanları toprakla buluşturdu.