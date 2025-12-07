Acil Sağlık Hizmeti Haftası'ndan uygulamalı eğitim Karabük'te verildi!

Haberin Devamı

"Her An Her Yerde İyi ki Varsınız" temalı programda, acil sağlık hizmetlerinin hayati önemi vurgulanırken sağlık çalışanlarının deneyimleri öğrencilerle paylaşıldı.



KBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Nihat Yılmaz, Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Durdane Yılmaz Güven, Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Bekir Poçan ile akademisyenler, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Karabük Üniversitesinin proje üretme kültürüyle Türkiye'de öne çıkan üniversiteler arasında yer aldığını belirtti. Karaş, öğrencilerin proje faaliyetlerine katılımının mezuniyet sonrası önemli bir referans sunduğunu ifade ederek acil sağlık hizmetlerinin sağlık, sosyal etkileşim ve teknolojiyi bir arada barındıran kritik bir alan olduğuna dikkat çekti.



Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Durdane Yılmaz Güven ise Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nın yalnızca bir takvim hatırlatması olmadığını, en zor anlarda görev yapan acil sağlık profesyonellerine duyulan minneti ifade ettiğini söyledi. Güven, MYO olarak öğrencileri mesleki bilginin yanı sıra etik değerler, hızlı karar verebilme becerisi ve teknolojiyi etkin kullanma yetkinlikleriyle yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.



Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Bekir Poçan da acil sağlık çalışanlarının saniyelerle yarıştığını belirterek ambulanslara yol verilmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti. Poçan, özellikle "fermuar sistemi"nin trafikte büyük kolaylık sağladığını ve toplumun bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini söyledi.



Etkinlik çerçevesinde Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Tülin Özata Gündoğan ile Doç. Dr. Bora Çekmen, acil durum yönetimi ve saha deneyimlerine ilişkin bir söyleşi gerçekleştirdi. Gündoğan, hastane öncesi acil bakımın sağlık sistemiyle ilk temas noktası olduğuna dikkat çekerek ekiplerin olay yerine ulaştıkları andan itibaren güncel algoritmalara uygun şekilde hızlı ve etkili müdahalelerde bulunduğunu ifade etti. Doç. Dr. Çekmen ise sahada yapılan doğru ve zamanında müdahalelerin acil servis süreçlerini olumlu etkilediğini, yoğun bakım ihtiyacını azalttığını ve tedavi maliyetlerini düşürdüğünü dile getirdi.

Program, öğrencilerin soru ve görüşlerini paylaşmasıyla sona erdi.