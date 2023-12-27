GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini öldürdü
ABONE OL

Ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini öldürdü

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Nadir Mengübeti (24), ablasıyla boşanma aşamasında olan eniştesi Aydın Kocabay'ı (52) tabancayla ateş açarak öldürdü. Kaçan Nadir Mengübeti, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

27.12.2023 - 17:09 | | Erol POLAT/DİLOVASI(Kocaeli),(DHA)
Ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini öldürdü

Olay, 25 Aralık'ta ilçeye bağlı Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Nadir Mengübeti, ablasının boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Aydın Kocabay'la buluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Nadir Mengübeti, Aydın Kocabay’a tabancayla ateş açıp kaçtı. Mermilerin isabet etmesi sonucu karnından ve bacaklarından yaralanan Kocabay, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydın Kocabay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kocabay'ın cenazesi, dün akşam namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Dilovası Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nadir Mengübeti ise dün polis tarafından yakalandı. Şüpheli, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Gebze Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

GÜNCEL HABERLER

Ne Avrupa'da ne Amerika'da: Dünyanın en pahalı şehri belli oldu!

Ne Avrupa'da ne Amerika'da: Dünyanın en pahalı şehri belli oldu!

CENTCOM: Kızıldeniz’de 12 İHA vurduk

CENTCOM: Kızıldeniz’de 12 İHA vurduk

Azerbaycan’da 65 kişi kara mayınları sebebiyle yaşamını yitirdi

Azerbaycan’da 65 kişi kara mayınları sebebiyle yaşamını yitirdi