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ABD'den flaş ateşkes açıklaması: Saldırılara her gün 4 saat ara

ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in Filistinli sivillerin Gazze Şeridi’nin güneyine geçmeleri ve insani yardım sağlanması için her gün 4 saat boyunca Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki saldırılara ara vereceğini duyurdu.

09.11.2023 - 18:53 |
ABD'den flaş ateşkes açıklaması: Saldırılara her gün 4 saat ara

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, ABD, İsrail’in saldırılarına ara vereceğini duyurdu. ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinli sivillerin Gazze Şeridi’nin güneyine geçmeleri ve insani yardım sağlanması için her gün 4 saat boyunca Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki saldırılara ara vereceğini duyurdu.

İsrail’in bu duraklamaların zamanının başlamadan 3 saat önceden duyuracağını aktaran Kirby, "İsrailliler bize bu duraklama süresince bu bölgelerde askeri operasyon yapılmayacağını ve bu sürecin bugün başlayacağını söylediler” dedi.

Filistinli sivillerin Gazze Şeridi’nin güneyine geçmeleri için iki "insani koridor" olacağını ifade eden Kirby, ABD’nin söz konusu duraklamaları doğru yönde atılmış bir adım olarak gördüğünü ve ihtiyaç duyulduğu sürece devam etmesini istediğini belirtti.

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