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ABD Büyükelçiliği'nden flaş açıklama: Türkiye'nin yanındayız

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız." denildi.

27.07.2022 - 20:26 | | İHA
ABD Büyükelçiliği'nden flaş açıklama: Türkiye'nin yanındayız

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

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