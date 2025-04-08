ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleri, 'komşuyu' ve İsrail'i rahatsız etti!

İSRAİL BASINI NETANYAHU'YU YERDEN YERE VURDU

Israel Hayom gazetesi "Trump-Netanyahu zirvesi: Sıcak kucaklaşma, belirsiz vaatler" başlığını kullandı ve Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdığını ve iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları çözebileceğini iddia ettiğini yazdı. Gazete İsrail'deki beklentilere rağmen Trump'ın beklenen müjdeleri vermediğine dikkat çekti.





Maariv gazetesi ise "Trump Netanyahu'yu canlı yayında utandırdı: Gerçeklik zeminine çakılan ziyaret" başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

"Bilindiği gibi Netanyahu bir propaganda dahisidir ancak Beyaz Saray'daki ortak açıklamadan sonra oluşan ilk izlenimi gizlemek ya da unutturmak onun için bile oldukça zor olacak. Birçok meseleyi bir çırpıda çözmeyi uman Binyamin Netanyahu, yurtdışındaki haftasını utanç verici bir olayla sonlandırdı.

Macaristan'da yakın dostu Viktor Orbán tarafından krallar gibi karşılanan Netanyahu'nun programını ve uçuş rotasını aceleyle değiştirmesi için birden fazla iyi neden vardı. Sürpriz ziyaretin resmi amacı, Trump'ı İsrail'e uygulanan gümrük vergilerini düşürmeye ikna etme girişimi gibi görünse de asıl konunun İran olduğu anlaşılıyor. Netanyahu İran konusunda uzun süredir endişeleniyor ve Trump'ı diplomasinin Tahran konusunda işe yaramayacağı konusunda bir türlü ikna edemedi. Trump'ın canlı yayında yaptığı açıklamalara bakılırsa ev sahibinin yine ikna olmadığı görülüyor.

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Netanyahu'nun gümrük verdileri konusunda da bir sonuç elde edemediğini yazan gazete "Tüm bunlar yetmezmiş gibi Donald Trump, toplantıda hazır bulunanlara Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan özel ve sıcak dostluğundan bahsetti. Bu, Netanyahu için oldukça şaşırtıcı bir son oldu." ifadelerini kullandı.

KOMŞU RAHATSIZ: 'TRUMP NETANYAHU'NUN GÖZÜ ÖNÜNDE ERDOĞAN'I ÖVDÜ

Yunan medyası ise Trump'ın Erdoğan'la ilgili açıklamalarından rahatsız olmuş görünüyor. Naftemporiki gazetesi konuya ilişkin haberinde "Trump Netanyahu'nun gözü önünde Erdoğan'ı övdü" başlığını kullanırken To BHMA gazetesi ise ABD başkanının Netanyahu'yu 'Türkiye'ye karşı makul olmaya çağırdığını' yazdı.

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To BHMA'nın haberinde "Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme iki önemli sonucu ortaya koydu: Birincisi ABD ile İran arasında üst düzey doğrudan diyaloğun önümüzdeki Cumartesi günü yeniden başlaması, diğeri ise ABD Başkanı'nın Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'a 'güvenoyu' vermesi" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarının tonunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan iyi ilişkisinin altını çizdiğini belirten gazete ikili arasındaki siyasi yakınlaşmanın Yunanistan'da endişeye neden olduğunu vurguladı.

Skai televizyonu Trump'ın Netanyahu ile görüşmesinde Türkiye ile iyi ilişkileri hakkında övgü dolu ifadelerde bulunduğunu yazdı ve "Erdoğan 2000 yıldır kimsenin yapamadığını yaptı" sözlerini ön plana çıkardı.

Ta Nea gazetesi 'Trump Erdoğan'ı övmeyi seçti' başlığını kullanırken, Greekcitytimes ise Trump'ın açıklamasından çok Netanyahu'nın sözlerini ön plana çıkardı ve "Türkiye'nin ABD ile güçlü bağlarının altını çizen Netanyahu, görüşmelerinin İsrail'in Ankara ile karşı karşıya gelmekten nasıl kaçınabileceğine odaklandığını belirtti. Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan olumlu ilişkisine işaret eden Netanyahu, ABD Başkanı'nın iki ülke arasında herhangi bir gerilimi önlemek için ideal kişi olduğunu savundu." ifadelerini kullandı.

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ABD merkezli The Hill gazetesine göre Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkileri Netanyahu için 'çetrefilli bir konu'





Gazete haberinde Netanyahu'nun Türkiye ile ilgili endişelerini dile getirdiğini Trump'ın ise ona "Türkiye ile yaşadığınız her sorunu çözebileceğimi düşünüyorum. Siz makul olduğunuz sürece; bu konuda siz de biz de makul olmalıyız." cevabı verdiğini yazdı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI DÜNYA GÜNDEMİNDE

Dün gece Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme bugün dünya basınının en önemli gündem maddelerinden biri oldu. AFP haber ajansı okuyucularına servis ettiği haberinde "Beyaz Saray'da kilit müttefiki İsrail Başbakanı Netanyahu ile konuşan ABD başkanı Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan “harika ilişkilerini” müzakereler için bir fırsat olarak öne çıkardı" ifadelerini kullandı.

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Trump'ın açıklamaları İsrail basınının da öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Times of Israel, "Trump Erdoğan ile harika ilişkileri olduğunu söylüyor" başlıklı haberinde ABD başkanının Netanyahu'ya arabuluculuk teklifinde bulunduğunu belirtti ve "Trump Beyaz Saray'daki açıklamasında Erdoğan'ı sevdiğini belirtti ve onu 'zeki biri' olarak tanımladı" diye yazdı.