90’lar Futbol Smart’ta yıldızlar geçidi

Programda İhanet Ettin şarkısının hikâyesini anlatan Demet Sağıroğlu, “Şarkı Kuşum Aydın’a verilmişti. Şarkıyı duydum, Kuşum Aydın’a ‘sen bunu söyleyemezsin, bana ver’ dedim. Arabesk ezgiler vardı, aranjeyle değiştirdik ve şarkı son halini aldı” dedi.

ARNAVUT KALDIRIMI’NI KİME YAZDI?

Demet Sağıroğlu, kendisine yöneltilen Arnavut Kaldırımı’nın sözlerini hangi duyguyla yazdınız sorusuna, “O dönemler bir flörtüm vardı. Onunla Arnavut kaldırımlı sokaklarda buluşurduk. İçten içe olmasını istiyordum ama olmaması gerekiyordu. Bu şarkı kenarda kalsın dedim ama kalmaması için ikna ettiler. Kendisini tanıyorsunuz. Hatta onun da bana yazdığı birkaç şarkı var.” Yanıtını vererek merak uyandırdı.

"CEM ADRİAN’IN İLK CD’SİNİ FAZIL SAY’A DİNLETTİM"

Demet Sağıroğlu, Cem Adrian hakkında ise, “Cem Adrian konusunda bu benim misyonummuş gibi düşünüyorum. Cem ile bir mekânda tanıştık. ‘Ben sizi bu mekâna davet ettim, evde CD kaydettim içinde şarkılarım var’ dedi ve CD’sini bana verdi. Eve gidince dinledim. Fazıl Say ile buluşup ona dinlettim. Fazıl, 4.5 - 5 oktava yakın sesi olduğunu söyledi. Cem’i aradım, ‘sen vokali falan bırak seni festivallere taşımak lazım’ dedim” İfadelerini kullandı.

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“ALİ SAMİ YEN STADI’NIN KAPANIŞ PARÇASINI BEN SESLENDİRDİM”

Barbaros Büyükakkan, “Ali Sami Yen Stadyumu’nun kapanış şarkısını ben söyledim. Parçanın orijinali aslında “Anladım Ki Hiç Kimse Hiç Kimse Sen Değil.” O sözler üzerine Zeynep Talu ve Aykut Gürel tekrar uyarlama yaptı ve Ali Sami Yen’de çalan son şarkı benim şarkım oldu. Ali Sami Yen Stadyumu’na hayatımda bir kere gittim ve o da stadyumun kapanışıydı” dedi.

BARBAROS & YAŞAR DÜETİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Yaşar ile olan düetleri hakkında da konuşan Barbaros Büyükakkan, “Var Mı? şarkısının sözünü ve müziğini Murat Güneş yaptı. Kendisi Türk Pop müziğine çok fazla hizmet etmiş, çok kişiye beste ve söz vermiş kıymetli bir sanatçıdır. Aynı zamanda benim de çok samimi olduğum ve sevdiğim bir arkadaşımdır. Parçayı aslında çok eskiden dinlettirmişti ama kısmet 2022 senesine oldu. Parçayı benden sonra Yaşar da dinlemiş. İkimiz de yapsak mı, yapmasak mı? derken beraber yapmaya karar verdik. Ben parçayı Yaşar’a teklif ettiğimde ‘hemen yapalım’ demişti” ifadelerini kullandı.

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