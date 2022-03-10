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Gündem81 ile genelge gönderildi! Resmen değişti...
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81 ile genelge gönderildi! Resmen değişti...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kamuoyuna duyurdu. Değişikliğe gidildi. Genelge ile 81 ile bildirildi. Belediye çalışanlarını ilgilendiriyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada belediye personelinin yurt dışına çıkışında değişiklik yapıldı duyuruldu. Bundan sonra yurt dışı görevlendirmeleri meclisin toplantılarına denk gelmiyorsa, belediye başkanı tarafından görevlendirme yapılabilecek.

10.03.2022 - 16:55 |
81 ile genelge gönderildi! Resmen değişti...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeni genelge yayınlanarak 81 ile gönderildi. Bakanlıktan yurt dışı çıkışlara dair Genelge Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı belediye personelinin yurt dışı çıkışlarını düzenleyen Genelgede değişikliğe gittÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yurt dışına çıkacak olan belediye personelini kapsayan Genelgede değişiklik yaptı.

Yapılan değişikliğe göre yurt dışı görevlendirmeleri meclisin toplantılarına denk gelmiyorsa, belediye başkanı tarafından görevlendirme yapılabilecek.

81 ile genelge gönderildi Resmen değişti...

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