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8 kişi 1 çocuğu tekme tokat dövdü! 6'sı tutuklandı

Büyükçekmece'de yaşları 12 ila 17 arasında değişen 8 çocuk, 16 yaşındaki M.A.Z. darp ettikleri anları cep telefonu kamerası ile çekerek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 8 çocuktan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22.08.2024 - 01:45 | | Baran AKKAYA-Derya Korkmaz/İSTANBUL, (DHA)
8 kişi 1 çocuğu tekme tokat dövdü! 6'sı tutuklandı

Olay geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece'de meydana geldi. 8 çocuğun 16 yaşındaki M.A.Z.'yi darbettiği anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaşması üzerine, polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada olaya karıştığı belirlenen 8 çocuk gözaltına alındı. Çocuk Büro'da yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen çocuklardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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