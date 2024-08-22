8 kişi 1 çocuğu tekme tokat dövdü! 6'sı tutuklandı

Olay geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece'de meydana geldi. 8 çocuğun 16 yaşındaki M.A.Z.'yi darbettiği anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaşması üzerine, polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada olaya karıştığı belirlenen 8 çocuk gözaltına alındı. Çocuk Büro'da yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen çocuklardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.