8 ilde "Bozdoğan-15" operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı

8 ilde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-15" operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Yalova, Kilis, Sakarya ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Ekipler belirlenen adreslere baskın yaptı.