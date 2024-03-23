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8 ilde "Bozdoğan-15" operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-15" operasyonlarında, 24 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

23.03.2024 - 08:26 |
8 ilde "Bozdoğan-15" operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı

8 ilde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-15" operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Yalova, Kilis, Sakarya ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Ekipler belirlenen adreslere baskın yaptı.

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