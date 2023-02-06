7.7'lik deprem sonrası sosyal medyada yayılan iddia! 'Yalvarıyorum' diyerek uyardı: Bunlar bilim dışı

Samsun Valiliği, sosyal medyada dolaşan “Samsun’da bir saat içerisinde 6,3 şiddetinde deprem olacak” şeklindeki ses kaydına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, “Kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri ve doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir” dedi.

Sosyal medyada “Samsun’da bir saat içerisinde 6,3 şiddetinde deprem olacak” şeklindeki ses kaydı kısa sürede yayıldı. Samsun Valiliği, sosyal medya hesaplarından ses kaydına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Saat 13.24’te Elbistan merkezli meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremden ilimiz de etkilenmiş olup, şu ana kadar bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte tüm ekiplerimiz tarama çalışmalarını sürdürmektedir ve ilimiz genelinde eğitim-öğretime bugün öğleden sonra ara verilmiştir. Vatandaşlarımızın, Samsun’da 1 saat içerisinde deprem beklendiği şeklinde yayılan art niyetli haber gibi sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri ve doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir.”

AFAD'DAN AÇIKLAMA: BUNLAR AKIL DIŞI, BİLİM DIŞI

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar da sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı uyardı. Tatar, "Büyük depremlerden sonra ne yazık ki çok ciddi bir bilgi kirliliği oluşuyor. Bu konuda yalvarıyorum, çok büyük bir sınavdan geçiyoruz. Devlet tüm imkanlarıyla bölgede. Ne yazık ki büyük depremlerden sonra vatanadşlarımızı çok daha tedirgin edecek paylaşımlar yapılarak bu yola giden insanlar var. Bu paylaşımlara itibar edilmemeli. Şu anda sosyal medyada dolaşan, şu büyüklükte deprem olacak, bu depremler buradan şuraya gidiyor şeklinde iddialar var. Bunlar akıl dışı, bilim dışı. Deprem hangi, bölgede nerelerde olabileceğini potansiyel olacağını bilebiliyoruz, ancak nerede hangi noktada hangi saatte olacağını söylememiz mümkün değil.

BOZDAĞ: DOĞRU BİLGİ YETKİLİ AĞIZDAN ALINMALI

Diyarbakır'da konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da "Bazı provokatif paylaşımlara karşı hepimizin hassas ve duyarlı olunmasında fayda var. Bununla ilgili adli süreçler işletilmektedir. Doğru bilgi yetkili ağızlardan ulaşmaktadır." ifadelerini kullandı.

YALAN PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren deprem ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından, yanlış veya doğruluğu bulunmayan çarpıtılmış gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saiki ile yayan dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.