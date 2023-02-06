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12 saat sonra mucize! Çocuklar enkazdan sağ çıkarıldı

Malatya'da iki çocuk enkaz altından 12 saat sonra sağ çıkarıldı. Elif ve Hamit saatler sonra kurtarıldı. Aynı binadan 3 kişinin daha kurtarılması bekleniyor.

06.02.2023 - 16:19 |
12 saat sonra mucize! Çocuklar enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7’lik depremde büyük hasar gören Malatya’da yıkımların yoğun olduğu görüldü. Kar yağışı altında devam eden çalışmalarda ekipler enkaz altında kalan kişilere ulaşmaya çalıştı.

Malatya'da iki çocuk enkaz altından 12 saat sonra sağ çıkarıldı. Elif ve Hamit saatler sonra kurtarıldı.

Aynı binadan 3 kişinin daha seslerinin geldiği belirtiliyor. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

12 saat sonra mucize Çocuklar enkazdan sağ çıkarıldı

12 saat sonra mucize Çocuklar enkazdan sağ çıkarıldı

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