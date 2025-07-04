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664 yıllık gelenek için çadıra mecbur kaldılar! Tüm Türkiye'den Edirne'ye tek bir şey için geldiler

04.07.2025 - 09:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

664 yıllık gelenek için çadıra mecbur kaldılar! Tüm Türkiye'den Edirne'ye tek bir şey için geldiler

Edirne'de bu yıl 664'üncüsü gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için gelen kente güreş severler, otellerde yer bulamayınca geceyi cami bahçelerine ve parklara kurdukları çadırlarda geçirdi. Hazırlıksız gelen bazı vatandaşlar ise, kartonların üstünde uyumak zorunda kaldı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bugün Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başlıyor.

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6 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyenler, Edirne'ye akın etti.

664 yıllık gelenek için çadıra mecbur kaldılar Tüm Türkiyeden Edirneye tek bir şey için geldiler

Yoğunluk nedeniyle oteller dolunca güreş severler, cami bahçelerine ve parklara kurdukları çadırlarda konakladı. Hazırlıksız gelen ve yanında çadır bulunmayan vatandaşlar ise, betonun üzerine serdikleri kartonlar ve battaniyeler üzerinde geceyi geçirdi.

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664 yıllık gelenek için çadıra mecbur kaldılar Tüm Türkiyeden Edirneye tek bir şey için geldiler

Başta cami bahçeleri olmak üzere kent merkezinde bulunan meydan ve parklar adeta kamp alanına dönüştü.

40 başpehlivanın mücadele edeceği güreşlerde bu yılın başpehlivanı, pazar günü gerçekleşecek final müsabakasıyla belli olacak.

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